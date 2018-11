Zonnig en zacht 15 november 2018

We krijgen vandaag een verrassend zachte dag met veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 14 of 15 graden en daarbij staat er niet meer dan een zwakke wind uit het zuidoosten. Ook ten zuiden van Samber en Maas warmt het goed op en halen we maxima tussen 8 en 12 graden. 's Ochtends kan er nog nevel of mist hangen, vooral in het westen en in het zuiden, maar die zou overal snel moeten optrekken.

