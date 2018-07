Zonnig en warm HET WEER 19 juli 2018

00u00 0

Vandaag is het al van in de vroege ochtend flink zonnig, het beetje nevel wordt daarmee snel opgeruimd. Enkel in het uiterste oosten van de Ardennen komen meer wolkenvelden voor. In de namiddag kunnen landinwaarts enkele stapelwolken ontstaan, maar die hinderen de zon slechts minimaal. Aan zee blijft het de hele dag onbewolkt, daar klimt het kwik naar een aangename 24 graden. In het binnenland halen we maxima tussen 26 en 30 graden. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordwesten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN