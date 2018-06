Zonnig en warm 27 juni 2018

Vandaag wordt een zonnige en zomers warme dag. Zowat de hele dag domineert de zon de blauwe lucht, waarin nu en dan mooi-weer-wolkjes voorbijdrijven. De dagen zijn op hun langst en de zon doet er alles aan om de temperaturen omhoog te duwen. We halen maxima rond 21 graden aan zee, en we gaan richting 27 of 28 graden in het binnenland. Ondertussen waait de wind matig uit het oost-noordoosten.

