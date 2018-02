Zonnig en schraal HET WEER 24 februari 2018

00u00 0

Vandaag duurt het enige tijd alvorens we positieve temperaturen halen, maar uiteindelijk komen we uit op een graad of vijf. De zon domineert de hele dag, al zijn er tijdelijk in het noordoosten enkele wolken mogelijk. De noordoostenwind waait matig en voelt erg schraal aan. Hoewel de temperaturen positief zijn, ligt de gevoelstemperatuur een heel stuk lager. In de wind voelt het aan alsof het tot -3 graden vriest.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Rusland

weer