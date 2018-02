Zonnig en koud HET WEER 23 februari 2018

00u00 0

Bij zonsopgang vriest het nog overal, maar vanmiddag niet meer. De maxima komen uit op 3 of 4 graden in Vlaanderen en -1 en 2 graden in Hoog-België. Het wordt wel overal superzonnig. Er staat een matige oost-noordoostenwind.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Vlaanderen

weer

Europa

Ardennen