Zonnepannelen, elektrische auto en meer fietsen: we willen wel, maar kunnen niet altijd 19 februari 2019

Uit de peiling blijkt ook dat de Belg wel degelijk bereid is moeite te doen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Zo geeft de helft van de ondervraagden aan dat hij vandaag al z'n best doet om geen voedsel, papier of water te verspillen. Slechts 19% van de ondervraagden heeft zonnepanelen. 41% zegt bereid te zijn om zonnepanelen te leggen, maar dat niet kan. De overgrote meerderheid is ook bereid om een elektrische wagen te kopen, maar er zijn nog te veel obstakels. De meeste willen zich veel vaker met de fiets, het openbaar vervoer of te voet verplaatsen, maar 1 op 4 zegt dat dat helaas niet mogelijk is. Slechts 11% is niet bereid om zijn auto te laten staan.

