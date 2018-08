Zonnepanelen 08 augustus 2018

Ik ben het volledig eens met lezers Jaap Wondergem en Marc de Prince over zonnepanelen. Ik zou zelfs iedereen die nog zonnepanelen wil plaatsen, willen afraden om dit te doen. De kostprijs van het gemiddelde gezinsverbruik aan elektriciteit komt overeen met het bedrag van de 'prosumententaks', een jaarlijkse nuloperatie dus, behalve voor de energiemaatschappijen vermits zij gratis stroom krijgen geleverd. Het aankoopbedrag van de zonnepanelen heb je dan wel zelf gedragen, zonder subsidie, maar misschien wel met een voordelige 'energielening', ook mét interest. In de ons omringende landen is er geen prosumententaks, en worden mensen met zonnepanelen zelfs vergoed voor de geleverde energie. Sterker zelfs: in Wallonië is er ook geen prosumententaks. En wij slikken dit allemaal?

Leen Claes, Koningshooikt

HLN