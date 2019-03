Zonnepanelenkampioen Enfinity vervolgd voor miljoenenfraude 04 maart 2019

Het Brussels parket vervolgt een miljoenenfraude met groenestroomcertificaten. Spil in de zaak is Enfinity, het bedrijf dat veruit de meeste zonnepanelen op Vlaamse daken plaatste. Dat zou 13 miljoen euro gehaald hebben uit certificaten waarin geknoeid was met de datum. Concreet gaat het om de zonnepanelen op de daken van drie grote bedrijven: Cras, Domo (nu Balta) en Associated Weavers. Door te doen alsof die al in 2010 in gebruik werden genomen, moesten netbeheerders nog 350 euro per certificaat betalen. In 2011 daalde dat immers naar 330 euro. Naast Enfinity wordt ook oprichter Patrick Decuyper - voormalig CEO van voetbalclubs Zulte-Waregem en Royal Antwerp FC - in de zaak vervolgd, samen met een tiental andere verdachte personen en bedrijven. De bedrijven op wier daken de panelen zijn geplaatst, worden niet vervolgd. De zaak wordt donderdag behandeld. (IBO)

