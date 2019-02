Zonnepanelen wekken 50 procent meer stroom op dankzij warme februari LB

26 februari 2019

00u00 0 De Krant Het lenteweer van de afgelopen dagen en weken is goed nieuws voor iedereen, maar toch vooral voor eigenaars van zonnepanelen. Volgens energieleverancier Eneco wekken die deze maand liefst 50% meer stroom op.

De ruim 280.000 panelen die het bedrijf in België heeft, verspreid over 215 locaties, zullen deze maand zo'n 3,4 gigawattuur (GWh) produceren, terwijl dat gemiddeld amper 2,3 GWh is. Toch is het geen absoluut record: vorig jaar was februari goed voor 3,5 GWh. Nochtans was het toen lang niet zo warm als nu. "Maar wel uitzonderlijk zonnig", duidt Iwein Goigne van Eneco. "En de instraling is belangrijker dan de warmte." Sterker: zonnecellen presteren net béter als het koud is. Netbeheerder Elia kon gisteren geen cijfers geven, maar bevestigde wel dat de productie "zeer hoog" is.