Zonnen in Zwitserland doe je zo 05 juni 2018

Ook in Zwitserland is het met 25°C zalig warm, en dus verleidt het meer van Genève meer dan ooit tot een frisse duik. Deze drie jongens springen met een spectaculaire salto in het diepe in Vevey, aan de noordoostelijke oever van het meer, en doen je al eventjes van de vakantie dromen.

