Zonnen in winterjas 07 april 2018

00u00 0

Ja, de zon schijnt, maar erg warm was het nog niet. En dus kwamen we gisteren voor het eerst massaal buiten - in winterjas dan - om wat vitamine D op te doen. Ook het komende weekend plannen we van de zon te genieten, daarom begon gisteren de uittocht naar de zee al erg vroeg. De hele dag was het dan ook aanschuiven op de E40 naar Oostende. Op een bepaald moment stond er tot anderhalf uur file. Dat er net gisteren een nieuwe asfaltlaag gelegd werd op de E40 in Merelbeke, deed er natuurlijk geen goed aan. In de late namiddag waren die wegenwerken achter de rug en loste de file vanzelf op. De kust verwacht in amper drie dagen 250.000 toeristen. In de hotels is 85% van de bedden geboekt. Het wordt dus een topweekend voor de horeca aan de kust. (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN