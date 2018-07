Zonnelader smelt door de zon 03 juli 2018

Een powerbank met zonnepaneel is gesmolten door de hitte van de zon. Voor hij met z'n auto een rit zou maken, had een man uit Houthulst het apparaatje achter de voorruit van z'n wagen gelegd. "Toen we wilden vertrekken, zag ik dat de lader gesmolten en opengesprongen was door de hitte", zegt Dirk Vinckier. "Mijn dashboard was zwartgeblakerd. Gelukkig is niet m'n hele wagen in brand gevlogen." Meteen nam hij contact op met Aldi, waar hij drie zonneladers gekocht had voor 19,99 euro per stuk. "In de handleiding staat dat je het toestel niet achter de voorruit mag laten liggen, omdat de temperatuur dan veel te hoog oploopt - hoger dan de toegestane 45 graden", luidde het antwoord. De supermarktketen laat evenwel weten de zaak verder te onderzoeken. (JHM)

HLN