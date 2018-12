Zonnekoning wordt zeekapitein 64 BART TOMMELEIN 20 december 2018

Van Bart Tommelein (56) mag stilaan gedacht worden dat hij een konijnenpoot van een Vlaamse reus op zak heeft. Sinds de liberaal - na een lange carrière op de tweede rij - in 2014 toetrad tot de federale regering, verandert al wat hij aanraakt in goud. Eerst werd hij een opgemerkte staatssecretaris, vervolgens blies hij als Vlaams minister van Energie de markt van de zonnepanelen nieuw leven in en wiste hij de pijnlijke erfenis van Annemie Turtelboom uit. Dit najaar maakte hij zijn droom waar: burgemeester van Oostende worden. Een half jaar vroeger dan gepland, begint hij aan zijn nieuwe job. Dat het nieuwe, onervaren blauw-geel-groen-oranje schip zou vertrekken terwijl de (zee)kapitein nog aan wal bleef, kreeg Tommelein toch niet over zijn hart. Wég uit de Wetstraat is de Oostendenaar echter nog niet. Veel kans dat we hem over een jaar terugzien als voorzitter van Open Vld. (DDW)

