Zonnebankcentra naar Raad van State tegen verplicht doktersattest 08 februari 2018

Febelsol, de sector van de zonnebankcentra, trekt naar de Raad van State tegen de maatregel die klanten verplicht een doktersattest te hebben waarop het huidtype vermeld staat. Volgens Marc Debecker, adviseur bij Febelsol, kan het verplichte doktersattest de dood van de sector betekenen. Hij vreest dat veel klanten geen zin zullen hebben om naar de dokter te gaan. Het attest is niét verplicht als de uitbater een toestel in huis heeft waarmee hij zelf het huidtype kan bepalen, maar dat is volgens de zonnebankcentra onhaalbaar.