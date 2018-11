Zonnebaden het best maar om de dag 17 november 2018

Zonnebaden is niet alleen veiliger maar ook efficiënter als je het maar om de andere dag doet. Dat meldt het wetenschappelijke tijdschrift Molecular Cell. De timing van dit nieuws is misschien wat vreemd, met de herfst in het land, maar het blijft interessant om te weten dat onze huid het beschermende pigment melanine maar om de 48 uur aanmaakt. Wie dagelijks in de zon zit, verstoort de aanmaak ervan.

