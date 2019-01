Zoniënwoud krijgt zwevend wandelpad op 20 meter hoogte 21 januari 2019

Het Zoniënwoud krijgt in de loop van volgend jaar een boomkruinpad. Dat is een 1,1 kilometer lange wandeling op twintig meter hoogte tussen de bomen. Daarnaast komt er ook een uitkijktoren van vijftig meter hoog. Daarmee willen het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) het Zoniënwoud, dat door Unesco erkend is als Natuurlijk Werelderfgoed, op de internationale toeristische kaart zetten. Zaterdag stapte de minister in een hoogtewerker van vijftig meter hoog om op zoek te gaan naar de geschikte locatie voor het boomkruinpad en de uitkijktoren. Omdat de bouw van de hoogtewandeling- de langste van de Benelux - een delicate onderneming wordt, heeft het ANB zich ingeschreven voor het Team Vlaams Bouwmeester. Op die manier wordt de opdracht verspreid onder architecten en designers over heel Europa, die zich vervolgens kandidaat kunnen stellen om een ontwerp te maken. De winnaar wordt rond de zomer bekendgemaakt. (RDK)

