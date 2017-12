Zonevreemde appartementen 00u00 0

Talrijke CD&V burgemeesters kregen een ferm kerstgeschenk op de laatste ministerraad van 2017. Zij mogen aan hun boerenachterban toestaan om hun hoeve om te bouwen tot flats. Weliswaar maar tijdelijk, maar gezien varkens toch niets meer opleveren kan men beter omschakelen. Is men nu echt de pedalen kwijt? Wie een bouwgrond bezit, krijgt jaarlijks een activeringsheffing aan de broek als men die grond niet aansnijdt (zelfs 1.000 euro per jaar in sommige gemeenten). Wie een beboste bouwgrond heeft, mag er geen boom kappen om te bouwen en morgen komt er een betonstop en mag niks meer. Open ruimte vrijwaren en centrumvorming zijn al jaren de richtlijnen. En, hoe doen we dat? Door structuurplannen en uitvoeringsplannen op te stellen die vorige richtlijnen omzeilen, door historische bouwovertredingen ongemoeid te laten en nu gaan we dus de open ruimte sparen door leegstaande boerenhuizen om te bouwen naar flats. Daar gaat het laatste greintje geloofwaardigheid.

Jos Theys, Leuven

