Zonen vermiste loodgieter doen oproep naar getuigen 04 december 2019

De twee zonen van de vermiste loodgieter Johan Van der Heyden (56) uit Lint doen een emotionele oproep naar getuigen. "We willen weten wat er met ons vokke is gebeurd, hoe gruwelijk ook. Ergens beseffen we ook wel: het kan niet anders dan dat hij dood is. Maar zolang we dat niet zeker weten, kunnen we het ook niet plaatsen." De Nederlandse politie heeft gisteren nog nieuw sporenonderzoek uitgevoerd in een woonwagenpark in Steenbergen, waar de Belg meer dan waarschijnlijk is vermoord. Dat kwam er nadat de kinderen van één van de hoofdverdachten verklaard hadden dat ze zagen hoe Van der Heyden met een kettingzaag in stukken werd gesneden. (IBO/PLA)