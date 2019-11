Exclusief voor abonnees Zonen prostituee vrij in onderzoek naar verdwenen loodgieter 22 november 2019

De Nederlandse politie heeft twee verdachten vrijgelaten in het onderzoek naar de verdwijning van loodgieter Johan van der Heyden (56) uit Lint. Het gaat om de zonen van Wanda V.R., een prostituee bij wie de loodgieter het laatst gezien werd. De jongens van 16 en 17 jaar waren afgelopen weekend gearresteerd in een woonwagenpark in Nederland. Hun moeder zit sinds augustus in de gevangenis in Antwerpen. De twee bleken aan hun lot overgelaten. Hun stiefvader keek na de arrestatie van hun moeder niet naar hen om.

