Zonen Khashoggi willen vermoorde journalist snel begraven 06 november 2018

00u00 0

De zonen van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi (60) eisen dat het lichaam van hun vader snel gerepatrieerd wordt. Ze willen hun vader graag begraven bij de rest van de familie, in Al-Baqi, de begraafplaats in het Saudische Medina. "Ik heb hierover gepraat met de Saudische autoriteiten", aldus de oudste zoon Salah aan CNN. "Zonder zijn lichaam kunnen wij niet rouwen." Op bevel van koning Salman zijn aanklagers intussen gestart met het onderzoek. "Ik hoop echt dat het niet pijnlijk was voor hem en dat hij een vredevolle dood stierf", zegt zoon Abdullah. Khashoggi werd op 2 oktober in het Saudische consulaat in het Turkse Istanbul vermoord. (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN