Zonen eren legendarische Braziliaanse fan

De Brazilianen moeten het dit WK stellen zonder supporter nummer één. Clovis Fernandes volgde de Gouden Kanaries tijdens zeven opeenvolgende WK's van 1990 tot 2014. Door zijn kenmerkende outfit, met replica van de wereldbeker, kreeg hij ook steevast de camera's op zich. Zoals na de historische 1-7-nederlaag tegen Duitsland vier jaar geleden. In 2015 verloor Fernandes evenwel zijn strijd tegen kanker. Om hun vader te eren zetten zonen Frank en Gostave de traditie voort. Zij trokken, mét trofee, naar Rusland. Brengen Neymar en co. later ook hulde door het echte exemplaar te veroveren? (VDVJ)

