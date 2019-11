Exclusief voor abonnees Zone 30 is straks de norm in heel Brussel 08 november 2019

Tegen begin 2021 wordt 30 km per uur de algemene regel in de hoofdstad. Dat laat Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) weten. Vandaag is 50 per uur de norm en moeten gemeenten nog een uitzondering aanvragen als ze een zone 30 willen. "Dat veranderen we. Het risico om zwaargewond te raken, is veel groter als een aanrijding gebeurt met 50 kilometer per uur." Om de verandering door te voeren, is er meer nodig dan gewoon wat bordjes plaatsen, zegt Van den Brandt. "We moeten de infrastructuur aanpassen én zullen ook meer inzetten op controles. Volgend jaar roepen we een staten-generaal samen om samen met de politie, experts en bewoners te bekijken hoe we dit het best uitwerken."

