Zonder zorgen 23 januari 2018

00u00 0

En of het gisteren gezellig was bij paars-wit. Niets dan lachende gezichten na de zege tegen Genk. Bruno en Teo gingen zelfs aan het knuffelen. Hein Vanhaezebrouck kreeg tevens goed nieuws: de blessure van Pieter Gerkens valt mee. De aanvallende middenvelder incasseerde op Genk een pijnlijke tik, maar lijkt fit te geraken voor Waasland-Beveren. In principe zijn ook Alexandru Chipciu (knie) en Ivan Obradovic (scheenbeen) opnieuw inzetbaar. Het duo trainde gisteren mee. Frank Boeckx (kuit) blijft een vraagteken voor morgenavond. Als hij niet kan aantreden, zit derde keeper Boy de Jong voor de tweede keer dit seizoen op de bank. Sven Kums wordt overigens niet vervolgd door de Reviewcommissie voor zijn elleboog aan Malinovskyi tegen Genk. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Genk

sportdiscipline

sport

voetbal