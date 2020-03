Exclusief voor abonnees Zonder Vertonghen en Alderweireld 02 maart 2020

Tottenham zonder Belgen aan de aftrap. Tot zondag kwam het zelden voor. José Mourinho koos tegen Wolves naar eigen zeggen voor snelheid. Zowel Jan Vertonghen als Toby Alderweireld zijn niet de snelsten. Toen hij Alderweireld tien dagen geleden tegen Chelsea naar de kant haalde, voelde je die beslissing al aankomen. "De uitleg is simpel", zei 'The Special One'. "Sanchez en Tanganga zijn onze rapste verdedigers. Eric Dier, die eigenlijk een middenvelder is, is het meest comfortabel als hij moet uitstappen. Ik denk dat ze alle drie een goeie match speelden. Eric in het bijzonder." Tottenham verloor voor de tweede week op rij (2-3) en ziet de concurrentie voor plaats vier stilletjes wegsluipen. Woensdag in de FA Cup krijgen Vertonghen en Alderweireld mogelijk een nieuwe kans. Dendoncker kreeg 11 minuten bij Wolves. (KTH)

