Zonder taboes, zoals Vermeersch Onze opinie 26 januari 2019

De acties van de guitige bosbrossers en hun veel minder aaibaar bevonden nonkels en tantes in gele hesjes, blijken het ideale toneel om nieuwe initiatieven voor onze verkeersfiscaliteit in de markt te zetten. Wie bijvoorbeeld een tankkaart van Total op zak heeft, zal daar binnenkort ook de trein, tram of deelfiets mee kunnen betalen. "We willen onze klanten stimuleren om na te denken over alternatieve oplossingen", klinkt het alsof de Anuna's het roer hebben overgenomen bij Total. Dat de energiereus vooral een kans geroken heeft om de Sodexo van het mobiliteitsbudget te worden, ligt waarschijnlijk een pak dichter bij de waarheid. Maar soit: niks mis met uw voordeel trachten te doen bij nieuwe wetgeving.

