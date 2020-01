Exclusief voor abonnees Zonder schuldgevoel in andermans huis gluren 20 januari 2020

00u00 0

Binnenkijken in huizen in heel Vlaanderen, met aan het eind de prangende vraag: 'Hoeveel moet dat hier kosten?'. Het is al vijf seizoenen de succesformule van 'Huizenjagers'. Ook in het zesde seizoen blijft die formule, maar er zijn deze keer wel een paar bijzonderheden. Zo is er in de 50ste uitzendweek een BV-special. Daarin proberen ex-profvoetballer Cisse Severyns, ex-Miss Belgian Beauty Evelien Hoste en voormalig 'Kotmadam'-acteur Bert Van Poucke, die Hugo speelde, een huis aan de man te brengen. Ook deze eerste week is bijzonder, want voor het eerst zullen niet drie, maar vier makelaars te zien zijn in het zwarte 'Huizenjagers'-busje. De 'immotwins', een tweeling die in immobiliën zit, doet namelijk alles samen en daar brengen ze voor 'Huizenjagers' geen verandering in. Vanavond zoekt het kwartet een huis voor Tineke, een alleenstaande mama met twee dochters. (DBJ)

