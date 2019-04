Exclusief voor abonnees Zonder Sá, Emond enige fitte diepe spits 12 april 2019

Slecht nieuws voor Standard en Orlando Sá. De Portugese aanvaller is opnieuw out. Hoelang hij niet inzetbaar is, blijft afwachten. "Voor de match in Brugge had Orlando weer last aan de achillespees", aldus Michel Preud'homme. "Dinsdag trainde hij normaal, woensdag voelde hij het opnieuw. Hij moet forfait geven." Aanvallende zorgen dus voor de Rouches, want Emond is de enige fitte diepe spits. MPH sprak ook over Zinho Vanheusden. Die had het moeilijk tegen Club, maakte een owngoal en is nu geschorst. "We hebben direct ingegrepen via Rudy Heylen (mental coach). Zinho heeft snel de omschakeling gemaakt." (FDZ)