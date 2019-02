Zonder Robben op Anfield, en dat is misschien maar goed ook 19 februari 2019

Hij won landstitels met PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München maar de Champions League, die won Arjen Robben slechts één keer: in 2013, met zijn Duitse club. Op z'n 35ste wou de Nederlander na tien jaar in het Beierse shirt graag afscheid nemen van München met een tweede Europese trofee. Vraag is of dat hem zal lukken, want voor de trip naar Liverpool moest Robben passen. Hij sukkelt met een dijbeenblessure. Het is al van 27 november geleden dat hij nog eens officiële minuten maakte.

