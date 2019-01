Zonder Niasse: geen visum KAS EUPEN in stage op El Saler 07 januari 2019

Claude Makelele is met zijn groep vanmorgen om 4 uur via Frankfurt naar Doha vertrokken voor een zevendaagse winterstage. Nemen daar niet aan deel: de Iraanse international Pouraliganji (Aziatisch landenkamioenschap) en tweede doelman Niasse. Club en speler kwamen te laat tot de vaststelling dat de geldigheidsdatum van het het paspoort van de Senegalees verstreken was en hij geen visum voor Qatar kon bekomen. Logan Anciaux (U18) werd in zijn plaats opgeroepen. Aw en Moussa Diallo, die tot de A-kern behoren maar met de beloften spelen, zijn niet van partij. (AR)