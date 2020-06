Exclusief voor abonnees Zonder muur 15 juni 2020

Als wielerliefhebber vind ik het erg jammer dat de Ronde van Vlaanderen dit jaar niet over de Muur van Geraardsbergen rijdt, want dat is toch steeds spektakel. De Muur is een essentieel onderdeel van een monument als de Ronde. Als de Muur enkel geschrapt werd om het aantal kilometers te beperken, waarom rijden de renners dan nog twee keer over de Paterberg en drie keer over de Oude Kwaremont? Ik denk dat er nog maar eens andere belangen hebben meegespeeld waar alle Ronde-fans nu slachtoffer van zijn.

Benny Praet, Lokeren

