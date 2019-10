Exclusief voor abonnees Zonder Lukaku naar Kazachstan 11 oktober 2019

Lukaku stapt straks niet mee op de ruim zes uur durende vlucht naar Kazachstan. Hij keert terug naar Inter, om er zijn quadriceps rust te gunnen. Iedereen tevreden zo, want in Milaan zagen ze hun recordaankoop liever niet te veel spelen. Ook Tielemans verliet de selectie. Hij wordt eerstdaags opnieuw vader. Mignolet, die woensdag de geboorte van eerste zoontje Lex bekendmaakte, reist evenmin mee. "En Dendoncker is nog te ziek om te vliegen", aldus Martínez. Hij gaf nog mee dat "Praet en Meunier zullen starten in Kazachstan".

