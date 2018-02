Zonder Kums en wellicht Dendoncker naar STVV 12 februari 2018

00u00 0

Als je in de hoek zit waar de klappen vallen... Alsof het voor Anderlecht nog niet moeilijk genoeg gaat, moet het zonder Sven Kums en wellicht ook Leander Dendoncker naar STVV. Kums is geschorst na zijn vijfde gele kaart. Dendoncker pakte zaterdag rechtstreeks rood nadat hij de doorgebroken Zivkovic neertrok en kent vandaag omstreeks 11 uur zijn schorsingsvoorstel, maar in principe zal ook hij vrijdag niet inzetbaar zijn. Wel positief is dat Adrien Trebel terugkeert na blessure. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN