Exclusief voor abonnees Zonder Kompany op zoek naar eerste 9 op 9 in zeven maanden 25 oktober 2019

00u00 0

6 op 6 moet 9 op 9 worden. "We moeten een reeks neerzetten", aldus Anderlecht-coach Frank Vercauteren voor de verplaatsing naar Eupen. Dat dat de laatste maanden moeilijk is, blijkt uit volgende statistiek: het is al van de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie vorig seizoen (toen tegen Lokeren, Kortrijk en Oostende) geleden dat paars-wit nog eens drie duels op rij kon winnen. Als het een stimulans kan zijn: het RSCA-record is dertien zeges na mekaar, het dateert uit... 1964.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen