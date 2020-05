Exclusief voor abonnees Zonder hem geen techno KRAFTWERK-OPRICHTER FLORIAN SCHNEIDER-ESLEBEN (1947-2020) 07 mei 2020

Florian Schneider-Esleben, mede-oprichter van de legendarische band Kraftwerk en grondlegger van het elektronische muziekgenre, is overleden. De Duitser werd 73 en stierf aan kanker. Zijn werk veranderde de elektronische muziek voorgoed. Van techno tot dance, zonder Schneider hadden we vandaag waarschijnlijk geen Tomorrowland. Hij was een multi-instrumentalist en speelde onder meer synthesizer, vocoder, fluit en saxofoon. De samenwerking tussen Schneider en Ralf Hütter, ook een stichtend lid van Kraftwerk, begon in 1968. Ze leverden baanbrekende albums af, zoals 'Autobahn' (1974) en 'Die Mensch-Maschine' (1978). Eind 2008 verliet Schneider de groep om een solocarrière te beginnen, en in 2014 mocht hij een Grammy voor zijn levenswerk in ontvangst nemen. De Britse danceproducer Mark Reeder postte op Facebook: "Vaarwel Florian. Je had een ongelooflijke impact op m'n leven. Mogen de neonlichten fel schijnen voor je."

