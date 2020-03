Exclusief voor abonnees Zonder dit dan, Greg? 25 maart 2020

00u00 0

Van Avermaet in het geel op de Col d'Aspin in de Tour van 2016, toen hij drie dagen lang de leiderstrui droeg. De vocale steun zou er dit jaar alvast niet in zitten, áls de Tour zonder publiek zou gereden worden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis