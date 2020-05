Exclusief voor abonnees Zonder 12de man lijkt ook het thuisvoordeel verdwenen 18 mei 2020

Thuis of uit, maakt dat straks zonder toeschouwers niet langer een wereld van verschil? Als we de uitslagen van de Bundesligawedstrijden onder de loep nemen, dan speelt de afwezigheid van de twaalfde man alvast een grote rol. Op uitzondering van Borussia Dortmund, dat zaterdag Schalke 04 kinderlijk opzijzette, won immers geen enkele Bundesligaclub zijn thuiswedstrijd. Zo ging middenmoter en notoire thuisploeg Hoffenheim plat op de buik tegen laagvlieger Hertha BSC (0-3) en slaagden ook Köln, met Verstraete in de tribune en Bornauw in de basis, en Düsseldorf er niet in te winnen van lager geklasseerde teams. Köln gaf een 2-0-voorsprong weg tegen Mainz (2-2), Düsseldorf kon ondanks een ongeslagen reeks van zes matchen geen afstand nemen van rode lantaarn Paderborn (0-0). Derde in de stand RB Leipzig liet kostbare punten liggen tegen Freiburg (1-1). Thuisploeg Union Berlin ten slotte, dat eerder dit seizoen won van Dortmund en Mönchengladbach, kon dan ook weer geen vuist maken tegen Bayern (0-2). Afwachten of deze opvallende trend zich de komende weken al dan niet voortzet.

