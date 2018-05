Zondagnacht Uit de bol in discotheek EXO 22 mei 2018

Nadat blauw-zwart de landstitel op zondag 13 mei uitgebreid had gevierd in Café Het Oud Gemeentehuis in Varsenare, trok Club Brugge afgelopen zondagavond naar discotheek EXO in Sint-Niklaas om het seizoen af te sluiten. De ganse groep en de spelersvrouwen vierden tot in de laatste uurtjes in de hippe danstent, die bij voetballers razend populair is. (TTV)