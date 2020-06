Exclusief voor abonnees Zondag wél in Rotselaar, waar hij mondmaskers zal uitdelen 30 juni 2020

Campenaerts start zondag wel in de kermiskoers in Rotselaar en pakt daar uit met een opmerkelijk initiatief: voor aanvang van de wedstrijd zal hij op het parcours mondmaskers uitdelen aan de toeschouwers. "Het is tof dat we weer kunnen koersen, maar de bedoeling is dat het voor iedereen veilig blijft", zegt hij. "We willen geen toestanden zoals op het Sloveens kampioenschap, waar er niets geregeld was."