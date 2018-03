Zondag was meest laattijdige ijsdag sinds 1901 20 maart 2018

Afgelopen zondag was de meest laattijdige ijsdag van een winterseizoen sinds 1901. De maximumtemperatuur in Ukkel bedroeg -0,1 graden. Dat heeft de klimatologische dienst van het KMI gisteren bevestigd. Een ijsdag is een dag waarop het de hele dag blijft vriezen. Het vorige record dateert van 12 maart 2013. Daarnaast was zondag de koudste 18 maart sinds 1901. Het vorige record werd gevestigd in 1975, toen het drie graden was. Zondag werd het nergens warmer dan één of twee graden, met een gevoelstemperatuur van -10°.

