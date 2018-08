Zondag vuurdoop voor Courtois in Real-doel? 18 augustus 2018

Na de zeperd tegen stadsgenoot Atlético in de Europese Supercup (2-4) eerder deze week, start voor Real Madrid zondagavond ook de Spaanse competitie. En de Madrilenen staan meteen onder druk op de openingsspeeldag in La Liga, zondagavond om 22.15 uur thuis tegen Getafe. De kans is bijzonder groot dat Thibaut Courtois in die wedstrijd meteen zijn eerste minuten voor de Koninklijke zal maken. Drievoudig Champions League-winnaar Keylor Navas maakte deze week immers een slechte beurt in de Supercup, waardoor de Rode Duivel zo goed als zeker het vertrouwen krijgt. Coach Lopetegui zou zich met die beslissing alvast populair maken: uit een peiling blijkt dat 70 procent van de socio's liever Courtois in doel ziet staan.

