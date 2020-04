Exclusief voor abonnees Zondag vliegen wij Ronde Tegen Corona 03 april 2020

Geen 'Vlaanderens Mooiste', nu zondag. Maar niet getreurd: om het gemis te verzachten, organiseren Het Laatste Nieuws en VTM dan samen 'De Ronde tegen Corona'. Onze helikopter vertrekt om 11 uur in Antwerpen en vliegt vervolgens zes uur lang over alle provincies. Daarbij doet hij het parcours van de Ronde van Vlaanderen aan en enkele belangrijke plaatsen in de strijd tegen corona. En natuurlijk zoomt de camera ook in op de vele boodschappen van steun in tuinen, op daken en parkings. De beelden zijn live te volgen op HLN.be en vanaf 13.30 uur ook op VTM, waar Koen Wauters en Freek Braeckman een speciale aflevering van 'Blijf in uw kot!' presenteren.

