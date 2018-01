Zondag uitvaart Lies Lefever 00u00 0

De uitvaartplechtigheid voor comédienne Lies Lefever (37) vindt plaats op zondag 21 januari om 14 uur in het CC Westrand in Dilbeek. Dat meldt burgemeester Koen Van Elsen van Asse, de gemeente waar Lefever woonde en waar ze in de nacht van woensdag op donderdag 11 januari onverwacht overleed.