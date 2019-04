Exclusief voor abonnees Zondag toch met Gianni Vermeersch 04 april 2019

Gianni Vermeersch (26) staat zondag toch aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Eerder zat hij niet in de selectie van Corendon-Circus, maar zondag maakte de West-Vlaming indruk door Mathieu van der Poel in de finale van Gent-Wevelgem bij te staan. Het leverde hem alsnog een plekje voor Vlaanderens Mooiste op. De overige ploegmakkers van Van der Poel in de Ronde: Dries De Bondt, Stijn Devolder, Lasse Norman Hansen, Roy Jans en Otto Vergaerde. (XC)