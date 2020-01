Exclusief voor abonnees Zondag meteen prijs? 18 januari 2020

00u00 0

Zondagmorgen, 10.15u Belgische tijd, kan Caleb Ewan al meteen de jaarrekening van Lotto-Soudal openen in de Schwalbe Classic, het inleidende criterium op de Tour Down Under (21-26/1) over 51 kilometer in de straten van Adelaide. Zet hij de traditionele massaspurt op Flinders Street naar zijn hand en volgt Ewan zichzelf op als winnaar, dan wordt hij met een vierde succes ook zegerecordhouder. Voorlopig deelt hij dat record nog met André Greipel. Greipel, Viviani, Bennett, Matthews, Halvorsen, Nizzolo en onze Jasper Philipsen zijn de meest te duchten concurrenten. (JDK)