Zondag 20u Simons zwaait af als speler van blauw-zwart

Met 27.000 posters en doorlopende gezangen werd Timmy Simons zondag op indrukwekkende wijze uitgezwaaid. Club Brugge liet de 11 trofeeën die het 41-jarige boegbeeld in dienst van blauw-zwart gewonnen heeft op het veld zetten, daar waar hij tijdens zijn laatste ereronde door zijn ploegmakkers op de schouders werd gedragen. "'t Is met een dubbel gevoel dat ik afscheid neem", meende Simons. "Lange tijd heb ik dit afscheid voor mij uit geduwd, maar de laatste dagen waren heel raar. Dit is het mooiste moment in mijn carrière. Wat het meeste deugd doet, zijn de lachende gezichten van de supporters die heel veel appreciatie tonen." Na de vakantie gaat Simons met Club om de tafel om zijn nieuwe functie uit te stippelen en zet hij zijn carrière voort in de lagere reeksen: "Of ik schrik heb van het 'zwarte gat'? Ik heb wel héél lang gevoetbald en al die tijd werd mijn agenda beheerd door iemand anders. Nu zal er veel vrije tijd zijn en kan ik mijn agenda zelf bepalen." (TTV)

HLN