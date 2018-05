Zondag 17.55u Vormer krijgt zijn echte Gouden Schoen 22 mei 2018

De aanloop van Club Brugge - AA Gent was zondag één langgerekte huldiging voor een handvol spelers die dit seizoen een individuele prijs wonnen. Nadat Vanaken (Speler van het Jaar), Wesley (Belofte van het Jaar), Leko (Trainer van het Jaar) en Limbombe (Ebbenhouten Schoen) in de bloemetjes werden gezet, ontving Ruud Vormer (30) zijn Gouden Schoen. De Nederlander maakt straks deel uit van de selectie van Oranje, die in juni oefent tegen Slovakije en Italië. "Dit is hét moment om hem op te roepen", wist bondscoach Ronald Koeman afgelopen weekend. "Ik ken hem van bij Feyenoord en ben hem altijd blijven volgen. Hij verdient deze selectie echt. Bij Feyenoord speelde hij niet onder mij, maar nu wordt hij bij Club Brugge echt op zijn kwaliteiten gebruikt en is zijn rendement ontzettend hoog." (TTV)

