Zon, zee... plastic 00u00 0

Wat ooit een parelwit strand was, is in Bali veranderd in een grote vuilnisbelt. De vuiligheid, achtergelaten door de mens, spoelt aan vanuit de oceaan. De Indonesische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen: dagelijks ruimen 700 poetsmannen en -vrouwen de stranden op, broodnodig in de toeristische districten Kuta, Jimbaran en Seminyak. Ook rijden 35 trucks op en af naar de dichtstbijzijnde vuilnisbelt, dagelijks goed voor 100 ton afval. Volgens de toeristen, jaarlijks zo'n 5 miljoen, is daar de volgende dag niets van te merken. Het regenseizoen verergert de situatie, want de sterke wind en overstroomde rivieren jagen nog meer afval naar de zee. De overheid zet zich in om het plastic afval in de zee tegen 2025 met 70 procent te verminderen. (CMA/FT)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee

Meer over Seminyak

Jimbaran

Kuta

Bali

milieu

milieuvervuiling