Zon maakt het virus moeilijker om te overleven 07 april 2020

00u00 0

Brengt de lente hoop? Griep en verkoudheidsvirussen houden niet van zon en warmte en professor Erika Vlieghe (UZA) vermoedt dat ook het coronavirus heel seizoensgebonden is. "Virussen zoals deze verspreiden zich makkelijker in koude en vochtige omstandigheden, maar daarnaast speelt ons gedrag een rol", zei ze. Ook Marc Van Ranst benadrukt nu dat vooral de zon het het corona moeilijker maakt om te overleven. "Door het UV-licht wordt het virus vlugger geïnactiveerd", zegt hij. "De druppeltjes die we verspreiden in de lucht drogen sneller op. Belanden die op oppervlakten waar de zon op schijnt, dan zijn ze al na een paar minuten onschadelijk. Dan komt het dus niet meer in ons lichaam terecht wanneer we dat oppervlak aanraken." Al zijn er toch ook warme landen, zoals Singapore en Ecuador, die heel wat besmettingen tellen? "Warmte is geen garantie dat het virus effectief verdwijnt", aldus nog Van Ranst. "Het klopt wel dat de sterftecijfers gemiddeld hoger liggen in landen waar het kouder is. Bovendien speelt airco óók een belangrijke rol: dat geeft het virus opnieuw alle kansen om zich te verspreiden." Hij zegt nog dat de zon trouwens één nadeel heeft: "Ze geeft mensen zin om buiten te komen en in groep te barbecueën. Dat kan nu echt niet." (FT)

