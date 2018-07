Zon en wolken HET WEER 18 juli 2018

00u00 0

Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Daarbij blijft het wel overwegend droog. Landinwaarts zijn de stapelwolken soms wat nadrukkelijker aanwezig en krijgt de zon het af en toe wat moeilijker. Aan zee is het zo goed als onbewolkt, al halen we daar maximaal 22 graden terwijl in het binnenland het kwik naar 26 à 29 graden stijgt. In de Ardennen wordt het een aangename 24 graden. De wind waait zwak, aan zee matig uit het westen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Maxima

weer

Ardennen

weersvoorspelling