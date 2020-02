Exclusief voor abonnees Zon en wolken HET WEER 18 februari 2020

00u00 0

Vandaag starten we met zonnig weer op de meeste plaatsen in Vlaanderen, in de Ardennen is er wel meer bewolking aanwezig. In de loop van de dag komen er meer stapelwolken opzetten, en hier en daar kan er ook een licht buitje ontstaan. De temperaturen klimmen tot maximaal 10 graden bij een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Er zijn nog steeds stevige rukwinden mogelijk tot 70 km/u. Vanavond trekt er geleidelijk een regenzone over het land van west naar oost. Het gaat overal een tijdje regenen. Na middernacht gaat de regen over in buien, die een winters karakter krijgen met korrelhagel of natte sneeuw. De temperaturen dalen tot gemiddeld 4 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

